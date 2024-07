Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Handel im Minus

Am Dienstag tendiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,55 Prozent schwächer bei 12 212,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,409 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,486 Prozent auf 12 220,24 Punkte an der Kurstafel, nach 12 279,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 220,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 197,46 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 044,59 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 16.04.2024, bei 11 196,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 110,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,33 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,19 Prozent auf 257,20 CHF), Geberit (-0,11 Prozent auf 550,20 CHF), Swisscom (-0,19 Prozent auf 525,00 CHF), Partners Group (-0,28 Prozent auf 1 240,00 CHF) und Novartis (-0,37 Prozent auf 98,73 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-1,58 Prozent auf 109,15 CHF), Logitech (-0,92 Prozent auf 81,92 CHF), Swiss Life (-0,80 Prozent auf 671,40 CHF), Richemont (-0,77 Prozent auf 136,00 CHF) und Alcon (-0,74 Prozent auf 80,10 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Richemont-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 145 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 249,750 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent an der Spitze im Index.

