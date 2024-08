dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.08.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3/Postbank-Streit: Deutsche Bank einig mit Großteil der Kläger

FRANKFURT - Im Streit zwischen der Deutschen Bank (Deutsche Bank) und früheren Postbank-Aktionären hat sich das Institut mit einem großen Teil der Kläger geeinigt. Damit kommt die Deutsche Bank im jahrelangen Streit um die Mehrheitsübernahme der Postbank einen großen Schritt voran. Der Finanzmarkt reagierte positiv auf die Nachrichten.

ROUNDUP/Konzerte ziehen: CTS Eventim erhöht Gewinnprognose - Aktie mit Rekord

MÜNCHEN - Der Veranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim hat sein Wachstum im zweiten Quartal beschleunigt. Dabei profitierte CTS von einem starken Ticket-Geschäft. Aber auch der Veranstaltungsbereich legte mit Beginn der Festival- und Open-Air-Saison zu. Daher wird das Münchner Unternehmen zuversichtlicher für den Rest des Jahres. An der Aktienbörse kam das sehr gut an.

ROUNDUP: Investor Active Ownership steigt bei Hellofresh ein - Aktie springt an

BERLIN/FRANKFURT - Dem Kochboxenversender HelloFresh könnten unruhige Zeiten bevorstehen. Das Unternehmen hat mit dem aktivistischen Investor Active Ownership Capital einen neuen Großaktionär. Die Berlinern kämpfen seit Monaten mit einem Nachfrageschwund in ihrem traditionellen Kochboxengeschäft und wollen stattdessen verstärkt auf Fertiggerichte setzen. Aktivistische Investoren steigen häufig bei Unternehmen mit schwacher Kursentwicklung ein, die sich im Umbruch befinden, und drängen in der Regel auf Veränderungen, von denen sie profitieren wollen.

ROUNDUP: Swiss Re profitiert von geringen Katastrophenschäden - Aktie legt zu

ZÜRICH - Geringe Großschäden haben dem weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re überraschend viel Gewinn beschert. Im ersten Halbjahr fuhr die Rivalin des deutschen Weltmarktführers Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) einen Gewinn von rund 2,1 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd Euro) ein, wie sie am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet und mehr als die 1,8 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. An der Börse kam dies gut an.

Übernahmekampf um Hollywood-Urgestein Paramount

NEW YORK - Um den traditionsreichen Hollywood-Konzern Paramount (Paramount Global) kommt es zu einem Bieterrennen. Der Konzern bestätigte am Mittwoch den Eingang einer Offerte des Medieninvestors Edgar Bronfman Jr., die nun bis zum 5. September geprüft werden könne. Eigentlich hatte der Medienkonzern mit TV-Sendern wie CBS und MTV sich bereits im Juli mit dem vom Filmproduzent David Ellison geführten Medienkonzern Skydance auf eine Übernahme geeinigt. Bronfman will offenbar vor allem die Besitzer stimmrechtsloser Paramount-Aktien auf seine Seite ziehen.

ROUNDUP: Bund will angeschlagene Meyer Werft retten

PAPENBURG - Bundeskanzler Olaf Scholz sichert der um ihre Existenz kämpfenden Meyer Werft die Unterstützung des Bundes zu. Details seien noch zu klären. "Aber eines kann ich heute klar zusagen: Der Bund trägt seinen Teil der Lösung bei", sagte der SPD-Politiker bei einer Betriebsversammlung der Werft im niedersächsischen Papenburg. "Die Meyer Werft ist ein Trumpf, den wir nicht aufgeben dürfen und den wir nicht aufgeben werden". Die Stellung Deutschlands als drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt erfordere eine starke maritime Wirtschaft.

Weitere Meldungen

-Steuerlast der Games-Firmen wird wohl reduziert

-Videokonferenzdienst Zoom hebt Jahresprognose an

-'FT': Wirtschaftsprüfer PwC steht vor harter Strafe in China

-Google zahlt Millionen an Medien in Kalifornien

-Helaba hält Kurs auf Rekordgewinn

-Studie: Rabatte für E-Autos geringer als für Verbrenner

-Tchibo erzielt im Geschäftsjahr 2023 wieder Gewinn

-ROUNDUP: Kfz-Policen könnten für 4,7 Millionen Halter teurer werden

-ROUNDUP/Statistik: 75 Tote nach Behandlungsfehlern von Patienten

-Bauernverband: Deutlich schlechtere Ernte 2024

-Kreise/EU-Kommission: Bahn darf Verluste bei Cargo wohl nicht mehr ausgleichen

-Thyssenkrupp-Stahl: Großer Zulauf bei Betriebsratsaktion

-BVB will kleineren Kader - Sahin kommentiert Brunner-Wechsel

-BVB will mehr Strom vom Stadiondach°

