EQS-Adhoc: GRAMMER AG verkauft TMD-Gruppe in Nordamerika

EQS-Ad-hoc: Grammer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf

GRAMMER AG verkauft TMD-Gruppe in Nordamerika



20.09.2024 / 20:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) GRAMMER AG verkauft TMD-Gruppe in Nordamerika Ursensollen, 20. September 2024 – Die GRAMMER AG hat heute einen Vertrag zum Verkauf der Toledo Molding & Die Gruppe (TMD-Gruppe) mit Sitz in Toledo, Ohio, USA, unterzeichnet. Käufer ist die amerikanische APC Parent LLC. Die TMD-Gruppe verfügt über Werke in den USA und Mexiko. Sie entwickelt und produziert vorwiegend thermoplastische Komponenten für die Automobilindustrie und das veräußerte TMD-Geschäft erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 213 Mio. USD. Der Verkauf umfasst bestimmte Beteiligungen der Gruppe mit Ausnahmen, darunter das ehemalige Werk in Delphos, Ohio, USA, das inzwischen in ein Montagewerk für das nordamerikanische Commercial-Vehicles-Geschäft von GRAMMER umgewandelt wurde. Im Zusammenhang mit der Transaktion ergibt sich aus heutiger Sicht ein negativer Entkonsolidierungseffekt, der voraussichtlich zwischen -10 Mio. EUR und -16 Mio. EUR liegen wird. Der Vorstand

GRAMMER AG Kontakt: GRAMMER Aktiengesellschaft

Tanja Bücherl

Tel.: 09621 66 2113

investor-relations@grammer.com GRAMMER AktiengesellschaftTanja BücherlTel.: 09621 66 2113investor-relations@grammer.com



Ende der Insiderinformation

20.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com