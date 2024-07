EQS-News: Redcare Pharmacy: Starke Beschleunigung des E-Rx-Umsatzwachstums in Deutschland von 7 % in Q1 auf 37 % in Q2.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Redcare Pharmacy: Starke Beschleunigung des E-Rx-Umsatzwachstums in Deutschland von 7 % in Q1 auf 37 % in Q2.



Non-Rx-Umsatz von EUR 390 Mio. übertrifft den Vorjahreswert um 21% und setzt das starke Wachstum kontinuierlich fort.

Rx-Umsatz in Deutschland steigt auf EUR 50 Mio., ein Plus von 37% in Q2 gegenüber dem Vorjahr; Einführung von CardLink am 6. Mai.

Aktive Kundenbasis wächst auf 11,6 Mio., ein Anstieg um 1,4 Mio. innerhalb eines Jahres. Sevenum, die Niederlande, 4. Juli 2024. Redcare Pharmacy N.V. hat heute vorläufige und ungeprüfte Umsatzzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Das zweistellige Wachstum – sowohl beim Umsatz als auch bei der Anzahl der aktiven Kund:innen – setzte sich unvermindert fort. Die vollständig digitale E-Rx-Einlösung über die Gesundheitskarte (CardLink) wurde am 6. Mai eingeführt. Erste Ergebnisse zeigen ein dynamisches Umsatzwachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland, das sich von 6,8% im ersten Quartal auf durchschnittlich 36,6% im zweiten Quartal beschleunigte. Der Konzernumsatz von Redcare Pharmacy wuchs um 33,3% auf EUR 560 Mio. (Q2 2023: EUR 420 Mio.). Seit Jahresbeginn wurden somit Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.120 Mio. erzielt, ein Zuwachs von 41,4%. (H1 2023: EUR 792 Mio.). Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Endlich können wir Patientinnen und Patienten in ganz Deutschland eine vollständig digitale Lösung anbieten, um ihre verschreibungspflichtigen Medikamente einfach, sicher und schnell zu erhalten. Nach der flächendeckenden Einführung von E-Rx und dem erfolgreichen Start von CardLink haben wir sowohl von unseren bestehenden als auch von neuen Kundinnen und Kunden sehr positives Feedback erhalten. Wir sehen unseren zuverlässigen und patientenfreundlichen digitalen Weg als eine wichtige Ergänzung für das gesamte Gesundheitssystem, die das Leben von Millionen Menschen verbessert.“ Die Non-Rx-Umsätze von Redcare Pharmacy wuchsen im zweiten Quartal um 20,7% auf EUR 390 Mio. Dies bedeutet für das erste Halbjahr ein Wachstum von 20,3% und einen Umsatz von EUR 795 Mio. Das Gesamtvolumen der Rx-Umsätze belief sich im zweiten Quartal auf EUR 170 Mio. und im ersten Halbjahr auf EUR 325 Mio. Ohne die seit Mitte Mai letzten Jahres konsolidierte MediService AG erzielte Redcare Pharmacy ein organisches Wachstum von 22,3% im zweiten Quartal und von 20,4% im bisherigen Jahresverlauf. Der aktive Kundenstamm wuchs auf 11,6 Mio., ein Plus von 1,4 Mio. im Vergleich zum Vorjahreswert und von 0,4 Mio. im zweiten Quartal. Der NPS (Customer Net Promoter Score) ist mit 68 weiterhin auf einem hohen Niveau. CFO Jasper Eenhorst ergänzt: "Wie die Beschleunigung des Rx-Umsatzes im zweiten Quartal zeigt, konzentrieren wir uns auf die enormen Chancen des elektronischen Rezepts in Deutschland, wo wir von unserer starken Marke und den Services profitieren. Gleichzeitig verzeichnen wir auch in ganz Europa eine anhaltend starke Performance in den Bereichen OTC sowie Beauty und Pflege. Wir erwarten, dass die Marge im zweiten Quartal auch mit dem verstärkten Marketing für E-Rx innerhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten Spanne von 2 bis 4% liegen wird.“ Der Umsatz im DACH-Segment (Deutschland, Österreich und Schweiz) stieg im zweiten Quartal um 35,3% auf EUR 452 Mio. (Q2 2023: EUR 334 Mio.). Ohne MediService wuchs der DACH Umsatz um 21,4%. Der Non-Rx-Umsatz erhöhte sich um 19,1% auf EUR 283 Mio. (Q2 2023: EUR 237 Mio.). Die Erlöse mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) stiegen um 75,2% auf EUR 170 Mio. Ohne MediService beschleunigte sich das Rx-Wachstum von 6,8% im ersten Quartal auf 36,6% im zweiten Quartal. Auch im Segment International (Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande) wuchs der Umsatz mit 25,1% auf EUR 107 Mio. (Q2 2023: EUR 86 Mio.) weiterhin stark. Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den vollständigen Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2024 am 30. Juli 2024 veröffentlichen. Ansprechpartnerin Investor Relations: Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations) investors@redcare-pharmacy.com Ansprechpartner Presse: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications) press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy. Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 11 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

