Erste Schätzungen: Mobly verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mobly wird voraussichtlich am 08.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,240 BRL aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,0 Prozent verringert. Damals waren -0,160 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 133,9 Millionen BRL aus – das entspräche einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,2 Millionen BRL in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,825 BRL, gegenüber -0,800 BRL je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 586,8 Millionen BRL, nachdem im Vorjahr 541,9 Millionen BRL generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at