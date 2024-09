Erste Schätzungen: Money Forward,Inc Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Money Forward,Inc Registered präsentiert in der voraussichtlich am 15.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2024 endete.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -18,743 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -28,740 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Money Forward,Inc Registered in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 10,27 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 7,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -60,155 JPY, gegenüber -116,980 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 41,49 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,38 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at