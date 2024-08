Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S stellt voraussichtlich am 31.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,230 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 47,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 87,11 Milliarden CNY gegenüber 165,31 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,827 CNY je Aktie, gegenüber 0,900 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 350,76 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 631,09 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

