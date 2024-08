Erste Schätzungen: Stenhus Fastigheter i Norden Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stenhus Fastigheter i Norden Registered lässt sich voraussichtlich am 22.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stenhus Fastigheter i Norden Registered die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,210 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Stenhus Fastigheter i Norden Registered einen Verlust von -0,180 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 11,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 266,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 239,2 Millionen SEK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,864 SEK je Aktie, gegenüber -1,110 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 1,07 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,02 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at