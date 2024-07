Erste Schätzungen: Texas Pacific Land stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Texas Pacific Land präsentiert in der voraussichtlich am 07.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 5,36 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Texas Pacific Land ein EPS von 4,35 USD je Aktie vermeldet.

Texas Pacific Land soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 21,20 USD im Vergleich zu 17,60 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 724,7 Millionen USD, gegenüber 631,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at