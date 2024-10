Freundlicher Handel: SLI legt am Freitagnachmittag zu

Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,05 Prozent höher bei 2 006,75 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 005,51 Zählern und damit 0,011 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 005,73 Punkte).

Bei 2 004,31 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 013,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,587 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 950,87 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 973,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2023, wies der SLI einen Wert von 1 661,65 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,79 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 2,97 Prozent auf 173,15 CHF), ams-OSRAM (+ 1,92 Prozent auf 10,38 CHF), VAT (+ 1,52 Prozent auf 374,60 CHF), Straumann (+ 1,52 Prozent auf 130,50 CHF) und Richemont (+ 1,42 Prozent auf 128,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,67 Prozent auf 49,50 CHF), Sonova (-0,74 Prozent auf 322,00 CHF), SGS SA (-0,43 Prozent auf 96,98 CHF), Sandoz (-0,41 Prozent auf 36,67 CHF) und Nestlé (-0,40 Prozent auf 85,66 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 843 632 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,651 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent an der Spitze im Index.

