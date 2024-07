FTSE 100-Titel JD Sports Fashion-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können JD Sports Fashion-Aktionäre rechnen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich JD Sports Fashion-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert JD Sports Fashion am 04.07.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 0,01 GBP. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung von JD Sports Fashion umfasst 50,10 Mio. GBP. Das sind 102,02 Prozent mehr als im Vorjahr.

JD Sports Fashion-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte der JD Sports Fashion-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 1,12 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von JD Sports Fashion wird die JD Sports Fashion-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den JD Sports Fashion-Aktienkurs haben. Die Zahlung der Dividende an die JD Sports Fashion-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der JD Sports Fashion-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 0,80 Prozent. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 0,50 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der JD Sports Fashion-Kurs via London 22,69 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 32,39 Prozent besser entwickelt als der JD Sports Fashion-Kurs.

Dividendenerwartung von JD Sports Fashion

Für das Jahr 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 0,01 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,88 Prozent ansteigen.

JD Sports Fashion-Basisdaten

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens JD Sports Fashion beläuft sich aktuell auf 5,852 Mrd. GBP. Das KGV von JD Sports Fashion beträgt aktuell 10,81. 2024 setzte JD Sports Fashion 10,542 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 0,10 GBP.

Redaktion finanzen.at