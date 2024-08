FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marks Spencer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Marks Spencer-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,08 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 48,100 Marks Spencer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,91 GBP, da sich der Wert einer Marks Spencer-Aktie am 31.07.2024 auf 3,28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Marks Spencer eine Marktkapitalisierung von 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at