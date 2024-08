Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus

Heute zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Schlussendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent höher bei 13 412,28 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 96,357 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,264 Prozent höher bei 13 383,45 Punkten, nach 13 348,21 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 267,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 526,33 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 14 632,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wurde der SDAX mit 14 522,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 626,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,96 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. 12 940,72 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Klöckner (+ 4,06 Prozent auf 5,00 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,92 Prozent auf 8,36 EUR), 1&1 (+ 3,77 Prozent auf 13,22 EUR), Mutares (+ 3,73 Prozent auf 30,60 EUR) und STO SE (+ 3,62 Prozent auf 120,20 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen ADTRAN (-16,80 Prozent auf 4,40 EUR), adesso SE (-5,37 Prozent auf 74,00 EUR), CANCOM SE (-4,03 Prozent auf 29,52 EUR), Energiekontor (-2,00 Prozent auf 58,70 EUR) und NORMA Group SE (-1,88 Prozent auf 15,62 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 820 977 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,653 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,50 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

