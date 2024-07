Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich freundlich

Mit dem SLI ging es am Freitagabend aufwärts.

Zum Handelsschluss ging es im SLI im SIX-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 2 002,59 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,209 Prozent auf 1 992,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 988,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 005,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 988,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 2,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 978,09 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 1 864,80 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 12.07.2023, den Stand von 1 738,28 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 13,56 Prozent zu Buche. 2 005,10 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,05 Prozent auf 51,84 CHF), Partners Group (+ 1,59 Prozent auf 1 245,50 CHF), Schindler (+ 1,49 Prozent auf 232,20 CHF), Temenos (+ 1,40 Prozent auf 65,40 CHF) und Swatch (I) (+ 1,39 Prozent auf 189,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Straumann (-2,28 Prozent auf 117,65 CHF), Julius Bär (-0,69 Prozent auf 52,18 CHF), Kühne + Nagel International (-0,65 Prozent auf 257,90 CHF), Lonza (-0,50 Prozent auf 518,00 CHF) und Sandoz (-0,28 Prozent auf 35,06 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 153 024 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 246,414 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,49 erwartet. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at