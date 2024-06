'Großartige Anerkennung': Estland stolz auf Nominierung von Kallas

TALLINN (dpa-AFX) - Estland ist stolz auf die Nominierung von Regierungschefin Kaja Kallas zur neuen EU-Außenbeauftragten. Staatspräsident Alar Karis schrieb in der Nacht zum Freitag auf der Plattform X von einer "großartigen Anerkennung für sie und Estland" und wünschte der 47-jährigen viel Glück. Außenminister Margus Tsahkna betonte in einer Mitteilung: "Die heutige Entscheidung ist für ganz Estland eine Bestätigung, dass unsere Außenpolitik auf dem richtigen Weg, klar, konstruktiv und mutig gewesen ist."

Kallas wurde beim EU-Gipfel in Brüssel als Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik auserkoren und soll den Spanier Josep Borrell als EU-Chefdiplomaten ablösen. Die Ministerpräsidentin des an Russland grenzenden baltischen Landes betonte, sie sei "geehrt", für den Posten nominiert werden zu sein. "Ihr Vertrauen bedeutet viel." Die Nominierung sei auch deshalb "symbolisch", da sie mit dem EU-Beitritt ihres Landes vor 20 Jahren zusammenfalle.

Kallas steht seit 2021 als erste Frau in Estlands Geschichte an der Regierungsspitze. Sie gilt als Verfechterin einer resoluten Haltung des Westens gegenüber Moskau. Daran werde sich nichts ändern, sagte sie nach ihrer Nominierung vor estnischen Journalisten in Brüssel. "Schließlich stehen wir für wichtige europäische Werte ein - Demokratie, territoriale Integrität, Souveränität. Diese Dinge stehen auch im Krieg in der Ukraine auf dem Spiel."/awe/DP/zb