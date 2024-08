Gujarat State Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gujarat State Financial hat sich am 08.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

Gujarat State Financial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,50 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,180 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 41,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 29,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gujarat State Financial 58,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at