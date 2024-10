Insgesamt mehr Fluggäste - Aber Einbrüche in Klagenfurt und Linz

Die Passagierzahlen an Österreichs Flughäfen sind heuer in den ersten drei Quartalen verglichen zum Vorjahreszeitraum insgesamt deutlich - um 6,9 Prozent auf 27,2 Mio. Reisende - gestiegen. Nach einzelnen Standorten gab es aber immense Unterschiede und zum Teil Einbrüche bei der Zahl der Fluggäste. Diese betrafen die beiden nach Zahl der Reisenden kleinsten Flughäfen: Minus 22,6 Prozent auf 148.555 Passagiere in Linz und minus 14,3 Prozent auf 108.189 Fluggäste in Klagenfurt.

Ein leichtes Minus gab es auch am nach Passagieren drittgrößten Flughafen in Innsbruck. Dort sank die Zahl der Reisenden um 3,5 Prozent auf 718.507.

Auf dem zweitgrößten Airport Österreichs in Salzburg gab es hingegen ein Plus von 10,2 Prozent auf 1,42 Mio. Fluggäste. Und auf dem nach Passagieren viertgrößten Flughafen in Graz gab es eine deutliche Steigerung von 17 Prozent auf 643.197. Am mit riesigem Abstand größten Airport Wien-Schwechat gab es eine Steigerung von 7,2 Prozent auf 24,12 Mio. Fliegende.

Die Auslastung der Flieger - der sogenannte Sitzladefaktor - stieg laut Angaben der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) vom Mittwoch - an allen Airports und blieb in Wien stabil. Das hängt zum Teil auch mit zurückgegangenen Flugbewegungen zusammen, deren Zahl sich insgesamt aber ebenso steigerte. In Wien stieg die Zahl der Starts und Landungen um 5,9 Prozent auf 167.476 und in Salzburg um 2,7 Prozent auf 11.391 Bewegungen. Der Flughafen Graz verzeichnete ein Plus von 9,3 Prozent auf 7.988. Gesunken sind die Bewegungen am Flughafen Innsbruck um 12,3 Prozent auf 6.167 Starts und Landungen, am Flughafen Linz um 11,9 Prozent auf 2.531 und am Flughafen Klagenfurt auf 1.333 (minus 11,3 Prozent).

