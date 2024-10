Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc Registered hat am 11.10.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 51,91 JPY gegenüber -2,480 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 350,0 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 99,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 175,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at