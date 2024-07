Interactive Brokers verbessert den Marktzugang mit erweitertem Handel an Eurex/KRX Link

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, hat die Einführung des Eurex/KRX Link mit verlängerten Handelszeiten für koreanische KOSPI 200-Derivate bekannt gegeben. Mit dieser Erweiterung werden die Handelsmöglichkeiten zwischen den koreanischen, US-amerikanischen und europäischen Zeitzonen angeglichen, so dass Investoren während der US-amerikanischen und europäischen Marktzeiten nahtlosen Zugang haben.

Die erweiterten Handelszeiten umfassen eine Vielzahl von Produkten wie KOSPI 200-Optionen, Mini-KOSPI 200-Futures, KOSPI 200-Futures und USD/KRW-Währungsfutures. Diese Produkte sind mit den entsprechenden Kontrakten an der KRX vollständig fungibel, was ein robustes Risikomanagement und effektive Anlagestrategien über verschiedene Märkte hinweg ermöglicht.

Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers, erklärte: "Der Zugang zur Eurex/KRX-Verbindung ist ein Beispiel für das Engagement von Interactive Brokers, seinen Kunden ein umfassendes Angebot an globalen Investitions- und Handelsmöglichkeiten zu bieten. Unsere Kunden können nun die Vorteile der verlängerten Handelszeiten an einem der liquidesten Derivatemärkte der Welt nutzen. Unser globaler Kundenstamm, einschließlich APAC, europäischer und amerikanischer Kunden, profitiert vom Zugang zu KOSPI-Derivaten während der normalen und erweiterten Handelszeiten, unabhängig von ihrem Standort.

Jüngste regulatorische Änderungen haben den Prozess für ausländische Investitionen in südkoreanische Aktien vereinfacht und positionieren den Eurex/KRX Link, um mehr internationale Investoren anzuziehen. Die verlängerten Handelszeiten tragen dem wachsenden Zustrom globaler Investoren Rechnung, die direkten Zugang zu südkoreanischen Aktien und Derivaten suchen. Es wird erwartet, dass diese Änderungen den Status Südkoreas von einem aufstrebenden zu einem entwickelten Markt erhöhen und das Land für globale institutionelle Investoren attraktiver machen.

Interactive Brokers bietet einen globalen Marktzugang, fortschrittliche Technologie und wettbewerbsfähige Preise, von denen sowohl private als auch institutionelle Anleger profitieren. Kunden können jetzt koreanische Derivate neben globalen Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr über eine einzige, einheitliche Plattform handeln, mit der Möglichkeit, Konten zu finanzieren und in mehreren Währungen zu handeln, einschließlich des koreanischen Won.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige, einheitliche Plattform. Wir bedienen Einzelanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unsere Kunden mit einer einzigartigen, hochentwickelten Plattform für die Verwaltung ihrer Anlageportfolios auszustatten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise und Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers ist ein anerkannter Top-Broker, der von angesehenen Branchenmedien wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen mehrfach ausgezeichnet wurde.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

