Lina Miller ist Top-Talent mit über 40

30, 40 oder 50 Jahre: Vodafone unterstützt Mitarbeitende unabhängig vom AlterIm Blick: demographischer Wandel & FachkräftemangelTop-Talentprogramm: altersunabhängige & selbstbestimmte KarriereförderungLina Miller ist Mitte 40, seit über 20 Jahren bei Vodafone und eines der Top-Talente der Firma. Diese werden in einem speziellen Programm gefördert, um Karriere zu machen. Dabei ist es egal, ob Mitarbeitende einen Führungsjob oder eine Fachkarriere anstreben. Für Lina, Senior Sales Manager (Communication), steht fest: Sie will fachlich weiterwachsen. Doch ist sie dafür nicht zu alt? Vodafone sagt nein.Fachkräftemangel und demografischer Wandel sind längst erkannte Themen: Laut einer aktuellen Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird das Erwerbspotential bis 2030 um mehr als 6,3 Millionen Menschen abnehmen – und zwar ausschließlich an Leuten unter 55 Jahren. Die Gruppe über 55 soll um 2,8 Millionen wachsen und so den Gesamtverlust abmindern. Doch genau diese Gruppe sieht sich mit Vorurteilen wie abnehmender physischer und psychischer Leistungsfähigkeit konfrontiert. Dabei zeigt die Studie auch deutlich: Die gegenwärtig geringe Beschäftigungsquote Älterer ist nicht in erster Linie eine Folge altersspezifischer Defizite, sondern auf fehlende Anreize und Möglichkeiten zurückzuführen. „Wenn du es mit 45 noch nicht in den Chefsessel geschafft hast, dann war es das“, glauben viele. Doch gerade altersgemischte Teams haben einen breiteren Erfahrungsschatz, eine verbesserte Innovationsfähigkeit oder geringe Fluktuation. Davon ist Vodafone fest überzeugt und zählt Mitarbeitende ‚über 40‘ nicht zum alten Eisen. So werden im Top-Talentprogramm Mitarbeitende nach Motivation und Können ausgewählt, aber nicht nach Alter.Lina Miller hat dazu eine klare Haltung: „Selbst wenn man wie ich seit 23 Jahren im gleichen Konzern ist, liegen noch über 20 Berufsjahre vor einem, in denen man sich neu erfinden und so einen wichtigen Beitrag leisten kann.“ Oft wird ihr die Frage gestellt, was denn jetzt noch kommen soll. Auch hierauf hat Lina eine klare Antwort: „Warte nicht, bis du entdeckt wirst. Finde stattdessen heraus, wohin du willst. Und gehe dann nach vorne – auch wenn das Mut kostet“, so Lina Miller.Linas Weg bei Vodafone2001 startete Lina bei Vodafone als Auszubildende zur Kauffrau für Bürokommunikation mit Schwerpunkt Vertrieb in der Niederlassung in Ratingen. Sie schloss vorzeitig ihre Ausbildung ab und hatte in den folgenden 10 Jahren die Möglichkeit, in verschiedenen Positionen und mit unterschiedlichen Aufgaben im Innendienst des Vertriebs zu arbeiten. Doch dann lockten neue Aufgaben und sie wechselte in die Firmenzentrale nach Düsseldorf. Hier warteten viele spannende und neue Themen auf sie, u. a. die Planung von Messen und Events oder Projekte wie die Gestaltung von Shop-Konzepten.Doch auch hier ging es immer weiter – so arbeitet Lina aktuell in der Abteilung Knowledge Management und konnte im Team Content & Medien die interne Kommunikation für den Vertrieb komplett neugestalten. Sie hat damit eine klassische Fachkarriere gemacht, denn eins war ihr immer klar: Sie will fachlich arbeiten und sich entwickeln, aber nicht führen. Umso mehr freut sie sich, dass es auch für ‚Menschen wie sie‘ Förderungen gibt.Am Vodafone Campus arbeiten Jung und Alt zusammen. Vodafone„Für mich war früh klar, dass ich keine Chefin mit Mitarbeiter-Verantwortung werden möchte. Viele Förderprogramme in Unternehmen zielen aber genau darauf ab. Die Entscheidung für eine Fachlaufbahn habe ich bewusst getroffen und bin sehr glücklich damit. Ich will in meiner Fachkarriere vorankommen, meine eigenen Stärken noch besser erkennen und weiter ausbauen. Erfolg bedeutet für mich nicht, immer weiter nach oben aufzusteigen, sondern seinen eigenen Weg zu gehen“, so Lina Miller.Das Top-Talentprogramm von Vodafone schließt genau diesen Karrierepfad ein und das war der ausschlaggebende Aspekt für Lina und ihre Führungskraft, dort den nächsten Schritt für sie zu sehen. Von April 2023 bis April 2024 hat sie an dem Programm teilgenommen. Ein Jahr lang gibt es für die Teilnehmenden verschiedene Angebote zur Weiterentwicklung, aus denen sie selbst auswählen können.„Das fand ich von Anfang an klasse: Du sitzt im ‚Driver Seat‘ und bestimmst, wie und in welche Richtung es weitergeht. Ich habe so viele neue Menschen kennengelernt und konnte netzwerken – allein dafür hat sich die Teilnahme schon gelohnt. Beschäftigte kommen aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen sowie sozialen und kulturellen Zusammenhängen zusammen, das macht es doch grade erst interessant und auch divers", sagt Lina.Nach Abschluss des Programms hat Lina Vieles für sich mitgenommen, neue Ansichten gewonnen und sich bereits erneut für das Talentprogramm beworben. Denn eines hat Lina auf jeden Fall gelernt: eigenverantwortlich die berufliche Entwicklung zu übernehmen und aktiv ihre Karriere zu gestalten. 