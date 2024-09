MARKT USA/Börsen knapp behauptet erwartet - Inflationsdaten im Blick

Die Wall Street dürfte am Freitag zurückhaltend in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen leicht im Minus.

Das Bild könnte sich jedoch noch verändern, denn noch vor Handelsbeginn wird der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex für August veröffentlicht. Der Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank. Erwartet wird, dass die Jahresrate von 2,5 auf 2,3 Prozent gesunken und die Kernrate leicht von 2,6 auf 2,7 Prozent gestiegen ist.

Sollten die Preise stärker als erwartet gestiegen sein, könnte das die Markterwartungen weiterer Zinssenkungen dämpfen, heißt es von Marktteilnehmern. Zuletzt gab es am Markt wieder Spekulationen, ob die US-Notenbank im November erneut die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte senken wird, um die US-Wirtschaft weiter zu stützen, oder nur um 25 Basispunkte. Die jüngsten Konjunkturdaten deuteten darauf hin, dass die US-Wirtschaft weiterhin solide dasteht, was für einen kleinen Zinsschritt spricht.

Kurz nach Handelsbeginn wird zudem noch der Index Verbraucherstimmung der Uni Michigan für September in zweiter Lesung veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten steigt die Aktie von Bristol Myers Squibb vorbörslich um 6,3 Prozent, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA ein neuartiges Medikament des Pharmakonzerns zur Behandlung von Schizophrenie zugelassen hat.

Die Costco-Aktie verliert 1,5 Prozent. Der Einzelhändler hat Quartalsergebnisse mit Licht und Schatten veröffentlicht. Die Gewinne lagen über den Markterwartungen, während die Einnahmen die Erwartungen verfehlten.

Die Aktien von Echostar gewinnen 4,8 Prozent. Die Satelliten-TV-Tochter Dish befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Fusionsgesprächen mit dem Wettbewerber DirecTV. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, könnte ein Geschäft bereits am Montag abgeschlossen werden, sofern die Gespräche nicht scheiterten. AT&T (+0,1%) ist zusammen mit dem Private-Equity-Unternehmen TPG Eigentümer von DirecTV.

