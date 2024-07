MARKT USA/Leichte Abgaben nach jüngster Rekordjagd

Nach der erneuten Rekordjagd deuten sich zur Wochenmitte leichte Abgaben an der Wall Street an. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,8 Prozent. Dem Markt gehe auf dem aktuellen Niveau etwas die Luft aus, heißt es von einem Teilnehmer. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 hatten am Vortag erneut Allzeithochs markiert. Ein anderer Teilnehmer verweist allerdings auch auf Aussagen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump , der sich gegen eine Zinssenkung der US-Notenbank vor der Wahl ausgesprochen hat. Der Markt hat aktuell eine Zinssenkung im September vollständig eingepreist.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hat angedeutet, dass eine Zinssenkung in den kommenden Monaten - wenn auch nicht bei der Ratssitzung in zwei Wochen - gerechtfertigt sein könnte, wenn die jüngste Inflationsabschwächung anhält. Zusammen mit den Anzeichen für eine allmähliche Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt "nähern sich die Inflationsdaten der letzten drei Monate einem disinflationären Trend, den wir anstreben", sagte Williams in einem Interview. "Dies sind positive Anzeichen. Ich würde gerne mehr Daten sehen, um noch mehr Vertrauen zu gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig auf unser Ziel von 2 Prozent zubewegt."

Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Es stehen die Industrieproduktion für Juni und die Baubeginne und -genehmigungen, ebenfalls für Juni, auf der Agenda. Im Handelsverlauf folgt dann noch das "Beige Book", der Konjunkturbericht der US-Notenbank.

Daneben rückt die Berichtssaison immer stärker in den Fokus. Vor der Startglocke wird Johnson & Johnson einen Blick in die Bücher gewähren. Nach Handelsende folgt unter anderem Alcoa. In der kommenden Woche nimmt dann die Flut an Quartalsergebnissen zu. Unter anderem werden Verizon, Coca-Cola, General Motors, Tesla und IBM ihre Ergebnisse vorlegen.

