MARKT USA/Wall Street weiter von Zinssenkungshoffnungen gestützt

Nach den durch Zinssenkungshoffnungen getrieben Vortagesaufschlägen dürfte die Wall Street auch am Donnerstag weiter klettern. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Damit scheint aber die Vortagesdynamik nicht erreicht zu werden. Die jüngste Verbrauerpreisentwicklung hatte zwar die Hoffnungen auf einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten in der kommenden Woche schwinden lassen, aber übergeordnet ist eine Zinssenkung am Zinsterminmarkt zu 100 Prozent eingepreist. Diese dürfte dann bei 25 Basispunkten liegen.

"Die Fed wägt die Hartnäckigkeit der Dienstleistungspreisinflation auf der einen Seite gegen die Abschwächung des Arbeitsmarktes auf der anderen Seite ab. Dieser Kompromiss macht es wahrscheinlicher, dass sie bei der Entscheidung in der nächsten Woche die Zinsen um ein Viertelprozent senken wird, anstatt eine größere Senkung um ein halbes Prozent vorzunehmen", urteilt Chefökonom Bill Adams von Comerica Bank.

Ob die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und vor allem die Erzeugerpreise, die beide noch vor der Startglocke veröffentlicht werden, an der offenbar klaren Überzeugung des Marktes auf einen kleinen Zinsschritt noch etwas ändern werden, gilt als eher unwahrscheinlich. Lediglich gravierende Abweichungen von den Markterwartungen dürften das schaffen.

