Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen eines Nationalfeiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die US-Währungshüter haben angedeutet, dass sie sich einer Zinssenkung annähern. Die Notenbanker nahmen zwei wichtige Änderungen an ihrem geldpolitischen Statement vor, mit denen sie die jüngsten Fortschritte im Kampf gegen die Inflation anerkannten, ohne sich jedoch ausdrücklich zu einer Zinssenkung zu verpflichten. Sie bezeichneten die Inflation als "etwas erhöht", was eine deutliche Abstufung darstellt. Und sie führten eine neue Formulierung ein, die besagt, dass die Geldpolitiker "die Risiken für beide Seiten ihres dualen Mandats im Auge behalten". Das doppelte Mandat bezieht sich auf den vom Kongress erteilten Auftrag für die Fed, Inflation und Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Gleichzeitig ließ die Fed die Formulierung fallen, dass sie den Inflationsrisiken "große Aufmerksamkeit schenkt". Der Leitzins blieb in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Daimler Truck wird pessimistischer für das Gesamtjahr. Der Lkw-Hersteller hat seine Prognose für Absatz, Umsatz, Gewinn und Marge für das Gesamtjahr gesenkt. Der Konzern hatte Mitte Juli angekündigt, die Prognose für das laufende Jahr zu überprüfen. So rechnet er 2024 im Industriegeschäft nun mit einer bereinigten Marge von 8 bis 9,5 Prozent. Bisher hatte der Konzern 9 bis 10,5 Prozent angepeilt. Der freie Cashflow wird nun voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben statt leicht zu steigen. Der Umsatz wird bei 50 bis 52 statt 52 bis 54 Milliarden Euro gesehen. Auf Konzernebene erwartet Daimler einen Umsatz von 53 bis 55 statt 55 bis 57 Milliarden Euro. Das EBIT wird unter statt auf Vorjahresniveau gesehen, das bereinigte EBIT "leicht unter" und nicht mehr auf Vorjahresniveau erwartet. Die Absatzprognose hat Daimler Truck auf 460.000 bis 480.000 von 490.000 bis 510.000 Fahrzeuge nach unten korrigiert.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

VOLKSWAGEN (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

PROG PROG PROG

2Q 2024 2Q24 ggVj Zahl 2Q23

Umsatz 81.986 +2,4% 11 80.059

Operatives Ergebnis 5.218 -6,8% 11 5.600

Operative Umsatzrendite 6,4 -- -- 7,0

Operatives Ergebnis* 5.513 -1,6% 10 5.600

Operative Umsatzrendite* 6,7 -- -- 7,0

Ergebnis vor Steuern 5.297 -2,7% 11 5.446

Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.298 +1,5% 10 3.250

Ergebnis je Vorzugsaktie 6,71 +3,5% 7 6,48

Umsatz Sparten:

-Core 37.516 +5,4% 7 35.601

-Progressive 16.992 -1,7% 10 17.286

-Sport Luxury 9.454 -1,1% 10 9.559

-Cariad 280 +75% 6 160

-Finanzdienstleistungen 13.461 +11% 8 12.132

Operatives Ergebnis Sparten:

-Core 1.966 -3,2% 9 2.031

-Progressive 1.243 -22% 10 1.601

-Sport Luxury 1.556 -19% 10 1.926

-Cariad -544 -- 7 -659

-Finanzdienstleistungen 708 -8,5% 7 774

Netto-Cashflow Automobile 2.027 +662% 4 266

* vor Sondereinflüssen

BMW (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23

Umsatz Konzern 37.584 +1,0% 10 37.219

-Automobile 31.681 +0,2% 9 31.630

-Finanzdienstleistungen 9.320 +6,0% 7 8.795

EBIT Konzern 3.920 -9,7% 10 4.343

EBIT Automobile 2.740 -5,5% 9 2.898

EBIT-Marge Automobile 8,6 -- -- 9,2

EBIT Finanzdienstleistungen 718 -4,4% 7 751

Ergebnis vor Steuern 3.844 -9,0% 10 4.222

Ergebnis nach Steuern 2.731 -7,7% 10 2.958

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.548 -9,2% 10 2.805

Ergebnis je Stammaktie 4,04 -8,0% 5 4,39

SYMRISE (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1H 1H24 ggVj Zahl 1H23

Umsatz 2.562 +6% 9 2.414

Organisches Wachstum 11,1 -- 8 8,0

EBITDA 526 +18% 9 446

EBITDA-Marge 20,6 -- 8 18,5

EBIT 391 +29% 6 302

Ergebnis nach Steuern 251 +34% 6 188

Ergebnis je Aktie 1,80 +34% 6 1,34

Weitere Termine:

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 2Q

(09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Ergebnis 2Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H

(10:00 PK; 16:00 Analystenkonferenz)

10:00 NL/Qiagen NV, Konferenzen 2Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Reckitt Benckiser 0,80 GBP

Relx 0,18 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- IT

09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 46,0

zuvor: 45,7

- FR

09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 44,1

1. Veröff.: 44,1

zuvor: 45,3

- DE

09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 42,6

1. Veröff.: 42,6

zuvor: 43,5

- EU

10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 45,6

1. Veröff.: 45,6

zuvor: 45,8

11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

- GB

10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 51,8

1. Veröff.: 51,8

zuvor: 50,9

13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 5,00%

zuvor: 5,25%

- US

14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,8% gg Vq

1. Quartal: +0,2% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,7% gg Vq

1. Quartal: +4,0% gg Vq

15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,5

1. Veröff.: 49,5

zuvor: 51,6

16:00 US/Bauausgaben Juni

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 48,9 Punkte

zuvor: 48,5 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.593,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 5.591,00 +0,6%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.664,00 +0,8%

Nikkei-225 38.084,34 -2,6%

Schanghai-Composite 2.937,47 -0,0%

Hang-Seng-Index 17.308,31 -0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 133,95% -7

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.508,65 +0,5%

DAX-Future 18.588,00 +0,3%

XDAX 18.483,15 +0,4%

MDAX 25.373,12 +0,3%

TecDAX 3.358,84 +0,3%

EuroStoxx50 4.872,94 +0,7%

Stoxx50 4.490,84 +1,1%

Dow-Jones 40.842,79 +0,2%

S&P-500-Index 5.522,30 +1,6%

Nasdaq-Comp. 17.599,40 +2,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,02% +60

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 01, 2024 01:33 ET (05:33 GMT)