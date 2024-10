Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. Auch in Südkorea wird wegen des Feiertags "Tag der Streitkräfte" nicht gehandelt.

DIENSTAG: An der Börse in Schanghai findet bis einschließlich Montag kommender Woche wegen der Feiertage der "Goldenen Woche" kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat angekündigt, dass die Zentralbank die Zinssätze weiterhin von einem Zwei-Dekaden-Hoch senken wird, um die Einstellung von Arbeitskräften zu unterstützen und das Wirtschaftswachstum zu halten. Er geht von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr bei zwei verbleibenden Sitzungen des Offenmarktausschusses aus.

"Insgesamt ist die Wirtschaft in einer soliden Verfassung; wir beabsichtigen, unsere Instrumente zu nutzen, um sie in diesem Zustand zu halten", sagte er in einer Rede auf einer Konferenz in Nashville, Tennessee.

Die Fed hatte auf ihrer Sitzung vor zwei Wochen die Zinssätze um einen halben Prozentpunkt gesenkt und sich damit für einen mutigeren Start bei ihrer ersten Zinssenkung seit 2020 entschieden. Dadurch sank der Leitzins der Zentralbank auf eine Spanne zwischen 4,75 und 5 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

13:00 DE/Traton SE, Capital Markets Day

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 49,4

-FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

September

PROGNOSE: 44,0

1. Veröff.: 44,0

zuvor: 43,9

-DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

September

PROGNOSE: 40,3

1. Veröff.: 40,3

zuvor: 42,4

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 44,8

1. Veröff.: 44,8

zuvor: 45,8

11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September

Eurozone

PROGNOSE: 0,0%gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: +0,1%gg Vm/+2,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2%gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,3%gg Vm/+2,8% gg Vj

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,5

1. Veröff.: 51,5

zuvor: 52,5

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

September

PROGNOSE: 47,0

1. Veröff.: 47,0

zuvor: 47,9

16:00 Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,0% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 47,5 Punkte

zuvor: 47,2 Punkte

16:00 Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) August

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 19.555,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 5.812,00 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 20.261,50 +0,0%

Nikkei-225 38.646,67 +1,9%

Schanghai-Composite 0,00 0%

Hang-Seng-Index 0,00 0%

+/- Ticks

Bund -Future 134,92 -1

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 19.324,93 -0,8%

DAX-Future 19.554,00 -0,0%

XDAX 19.389,94 +0,0%

MDAX 26.853,74 -1,3%

TecDAX 3.413,34 -1,0%

EuroStoxx50 5.000,45 -1,3%

Stoxx50 4.453,09 -0,9%

Dow-Jones 42.330,15 +0,0%

S&P-500-Index 5.762,48 +0,4%

Nasdaq-Comp. 18.189,17 +0,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,93 -5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in das neue Quartal an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Nach einem bislang starken Handelsjahr mit Rekordkursen wird das Schlussquartal die Performance für das gesamte Jahr bestimmen. Fondsmanager dürften ihre Wetten daher künftig besonnener abschließen, um nicht ihre Boni am Jahresende zu verspielen. Mit dem Oktober beginnt nun zudem einer der volatilsten Monate des Jahres, so dass eher defensive und zinssensible Titel auf den Kauflisten stehen dürften. Bei den Autowerten wird gespannt darauf geblickt, ob sie sich von ihrem Absturz am Vortag erholen können.

Rückblick: Schwach - Mit den Gewinnwarnungen von Aston Martin und Stellantis standen die Automobilwerte unter Druck. Deren Sektor-Index verlor 4,0 Prozent. Bis auf Öl - und Gaswerte schlossen alle Branchen-Indizes im Minus, was für die Breite der Abwärtsbewegung steht. Stellantis (-14,7%) und Aston Martin (-24,5%) verloren deutlich. Aber auch BMW (-2,4%) und Mercedes-Benz (-2,4%) verzeichneten Abgaben. Spekulationen, dass Premierminister Michel Barnier eine vorübergehende Erhöhung der Unternehmenssteuer für die größten Unternehmen in Frankreich um etwa 8,5 Prozent in Erwägung zieht, belastete den CAC-40, der mit einem Minus von 2,0 Prozent größter Verlierer in Europa war. Bei den Einzelwerten standen Eiffage (-5,6%), Vinci (-5,1%) und Saint-Gobain (-1,8%) unter Abgabedruck.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Die neuerliche VW- Gewinnwarnung drückte die Aktien um 2,0 Prozent ins Minus. Vor diesem Hintergrund musste auch Großaktionär Porsche SE seinen Ausblick für das Gesamtjahr zurücknehmen. Die Aktie verlor 2,9 Prozent. Noch vor dem Start in die Berichtssaison kassierte Gerresheimer den Ausblick für das laufende wie auch das kommende Jahr ein. Die Aktie stürzte um 18 Prozent ab. Mit der anstehenden Aufnahme in den SDAX notierten Alzchem 6,5 Prozent fester. Sie ersetzen die Aktien von Vitesco Technologies. Hintergrund ist die Fusion der Schaeffler AG mit der Vitesco Technologies.

XETRA-NACHBÖRSE

Dank guter Vorgaben der US-Börsen, wo sich letztlich Zinssenkungshoffnungen durchsetzten, haben sich die Aktienkurse im nachbörslichen Handel am Montag etwas erholt. Unter den Einzelwerten profitierten Flatexdegiro von der Nachricht, dass der Online-Broker am 1. Oktober sein Aktienrückkaufprogramm startet. Die Titel legten am Abend um 2,3 Prozent zu.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Zinssenkungshoffnungen gewannen letztlich die Oberhand, nachdem sie zwischenzeitlich einen Dämpfer erhalten hatten. Fed-Chairman Jerome Powell hatte angedeutet, dass die Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung im November wohl auf eine große Zinssenkung um 50 Basispunkte verzichten werde, wenn sich die Wirtschaft so entwickele wie erwartet. Er sagte aber auch, dass die Zinssenkungen der Fed eine sanfte Landung der US-Wirtschaft unterstützen könnten. Überdies habe der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, Offenheit für einen großen Zinsschritt signalisiert, falls sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu deutlich eintrüben sollte, hieß es aus dem Handel. Aufschluss darüber wird der Arbeitsmarktbericht für September am Freitag geben. Konjunkturseitig wurde lediglich der Index der Einkaufsmanager Chicago für September veröffentlicht. Er erholte sich wider Erwarten, verharrte aber unter der Expansionsschwelle. Bei den Einzelwerten standen die Aktien von General Motors (-3,5%) und Ford (-2%) nach der Gewinnwarnung von Stellantis unter Druck. Dagegen stiegen die Hinterlegungsscheine des chinesischen Elektroautobauers Nio um 2,5 Prozent. Das Unternehmen erhält von der Muttergesellschaft und Investoren eine Finanzspritze in Höhe von fast 2 Milliarden US-Dollar. Apple führten den Dow mit einem Gewinn von 2,3 Prozent an. Die Analysten von JP Morgan hatten eine positive Analyse zur Verfügbarkeit der neuen iPhone-Modelle veröffentlicht. Demnach verringern sich die Lieferzeiten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,64 +8,2 3,56 -77,9

5 Jahre 3,56 +5,6 3,50 -44,1

7 Jahre 3,65 +4,1 3,61 -32,1

10 Jahre 3,78 +3,4 3,75 -9,6

30 Jahre 4,12 +1,8 4,10 15,1

Die Renditen am Anleihemarkt zogen etwas deutlicher an, nachdem Fed-Chairman Powell die Erwartungen an einen großen Zinsschritt gedämpft hatte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,1138 +0,0% 1,1137 1,1158 +0,9%

EUR/JPY 160,69 +0,5% 159,90 159,79 +3,3%

EUR/CHF 0,9427 +0,1% 0,9418 0,9419 +1,6%

EUR/GBP 0,8327 +0,0% 0,8326 0,8322 -4,0%

USD/JPY 144,31 +0,5% 143,61 143,22 +2,4%

GBP/USD 1,3375 +0,0% 1,3373 1,3408 +5,1%

USD/CNH 7,0148 +0,1% 7,0074 7,0013 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 63.655,40 -0,1% 63.700,20 63.783,20 +46,2%

