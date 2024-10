Der Dollar zog im Verlauf etwas an, auch weil Euro und Yen zum Greenback abwerteten. Unterstützung kam auch von den Powell-Aussagen. Der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Der Euro gab zwischenzeitliche Gewinne ab in Reaktion auf Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde , die eine Zinssenkung im Oktober wahrscheinlicher werden lassen. Lagarde betonte bei ihrer Anhörung vor dem EU-Parlament, dass die zuletzt gefallene Inflation bei der Oktober-Sitzung Berücksichtigung finde. Der Yen kam derweil zurück, nachdem der neue japanische Ministerpräsident und Vorsitzende der Regierungspartei LDP, Shigeru Ishiba, angedeutet hatte, dass die Bank of Japan ihre Geldpolitik nicht zu schnell straffen sollte. Nach der Wahl Ishidas am Freitag hatte die japanische Währung kräftig zugelegt, denn der neue Ministerpräsident gilt als geldpolitischer Falke.

Der WTI-Ölpreis zeigte sich kaum verändert; der Preis für ein Barrel sank um 1 Cent auf 68,17 Dollar. Auf der einen Seite bremste der festere Dollar, auf der anderen Seite stützten die jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen und das Risiko von Versorgungsengpässen im Fall einer Eskalation des Nahostkonflikts.

Der Goldpreis setzte seine Abgaben zu Wochenbeginn fort. Der Preis für die Feinunze fiel um 1,1 Prozent auf 2.630 Dollar. Damit dauerten die Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd an.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ISRAEL

Israel hat Bodentruppen in den Libanon geschickt. Wie das israelische Militär mitteilte, hat es eine begrenzte Operation in einer Reihe von Dörfern im Südlibanon nahe der Grenze gestartet, um Hisbollah-Ziele und Infrastruktur anzugreifen. Diese Ziele stellten eine "unmittelbare und reale Bedrohung für israelische Siedlungen an der nördlichen Grenze dar", so das Militär.

JAPAN KONJUNKTUR

Die Stimmung unter den großen japanischen Produzenten ist im Zeitraum von Juli bis September stabil geblieben. Das geht aus dem vierteljährlichen Tankan-Index der japanischen Notenbank hervor. Demnach lag der Hauptindex bei plus 13 Punkten und damit unverändert zum Juni-Wert. Die Unternehmen bleiben damit vorsichtig angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft.

COVESTRO

Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten steht offenbar kurz vor dem Abschluss eines mehr als 13 Milliarden Dollar schweren Deals mit dem deutschen Unternehmen Covestro. Die Abu Dhabi National Oil Co oder Adnoc werde das Geschäft wahrscheinlich noch in dieser Woche bekannt geben, es sei denn, es träten unerwartete Schwierigkeiten auf, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

FLATEXDEGIRO

hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Es sollen maximal 11.003.254 eigene Aktien im Wert von bis zu 50 Millionen Euro erworben werden, teilte das Unternehmen mit. Das Aktienrückkaufprogramm beginnt am 01. Oktober 2024 und endet spätestens am 7. Mai 2025.

BOEING

hat fünf neue und modifizierte Aufträge vom US-Verteidigungsministerium im Wert von mindestens 8,46 Milliarden Dollar erhalten. Im Rahmen der Order werde der US-Konzern laut Mitteilung unter anderem Munition liefern oder das Millitärtransportflugzeug C-17 warten.

PFIZER / HALEON

Pfizer will rund 540 Millionen Stammaktien des britischen Consumer-Healthcare-Unternehmens Haleon verkaufen, was etwa 5,9 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Wie der US-Pharmakonzern am Montag mitteilte, wird der Preis pro Aktie im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens für institutionelle Anleger festgelegt.

