Die wichtigsten Häfen an der Ost- und der Golfküste der Vereinigten Staaten werden bestreikt. Hafenarbeiter legten um Mitternacht in Dutzenden von Häfen von Maine bis Texas die Arbeit nieder und begannen damit einen Streik, der die US-Wirtschaft fünf Wochen vor den Präsidentschaftswahlen zu erschüttern droht. Die Hafenbetreiber, die von der Biden-Regierung gedrängt wurden, einen Ausweg aus der Sackgasse zu finden, erhöhten in den letzten 24 Stunden vor Ablauf der Streikfrist ihr Angebot für die Löhne und Gehälter von zuvor 40 Prozent auf 50 Prozent innerhalb von sechs Jahren sowie auf weitere Verbesserungen bei den Sozialleistungen. Der Streik legt einige der wichtigsten Einfallstore des Landes für die Einfuhr von Lebensmitteln, Fahrzeugen, schweren Maschinen, Baumaterialien, Chemikalien, Möbeln, Kleidung und Spielzeug lahm.

USA - Hurrikan Helene

Verheerende Überschwemmungen, verursacht durch den Hurrikan "Helene", haben mehrere Kommunen in den USA von der Außenwelt abgeschnitten. Die Zahl der bestätigten Todesfälle ist in sechs Bundesstaaten im Südosten der USA auf über 100 gestiegen. "Dies ist ein noch nie dagewesener Sturm, der eine noch nie dagewesene Reaktion erfordert", sagte der Gouverneur von North Carolina. Die Behörden in Buncombe County, N.C., gaben an, dass bis Sonntag mehr als 600 Vermisstenmeldungen eingegangen seien. Nach Schätzungen von Fitch Ratings könnten sich die privat versicherten Schäden durch den Sturm auf 5 bis 10 Milliarden Dollar belaufen. Moody's Analytics zufolge könnten die Sachschäden mehr als 15 Milliarden Dollar erreichen.

BOEING

hat fünf neue und modifizierte Aufträge vom US-Verteidigungsministerium im Wert von mindestens 8,46 Milliarden Dollar erhalten.

PEPSICO

will sein Snack-Geschäft offenbar mit der Übernahme eines Herstellers von Tortilla-Chips verstärken. Der Konzern sei in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Siete Foods für über 1 Milliarde Dollar, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Neben Finanzinvestoren sollen auch andere Lebensmittelhersteller im Rennen sein.

QATAR AIRWAYS / VIRGIN AUSTRALIA

will einen Anteil von 25 Prozent an der zweitgrößten australischen Fluggesellschaft Virgin Australia kaufen. Der Billigflieger wird von der Beteiligungsgesellschaft Bain Capital kontrolliert und soll einen Börsengang anstreben.

