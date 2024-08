NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Take Two von vor einem Jahr rentiert?

Anleger, die vor Jahren in Take Two-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Take Two-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 139,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Take Two-Aktie investierten, hätten nun 7,174 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Take Two-Aktie auf 138,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 995,55 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Take Two eine Börsenbewertung in Höhe von 23,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at