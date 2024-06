NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Upbound Group Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group am 04.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,39 USD auszuzahlen. Damit wurde die Upbound Group-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,21 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt Upbound Group 83,06 Mio. USD an Aktionäre. Damit wurde die Upbound Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 4,89 Prozent aufgebessert.

Upbound Group-Ausschüttungsrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der Upbound Group-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 32,73 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für das Jahr 2023 beträgt 4,09 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,03 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Upbound Group via NASDAQ 1,80 Prozent verteuert. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 14,53 Prozent statt.

Upbound Group- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,48 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,52 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten der Upbound Group-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Upbound Group beläuft sich aktuell auf 1,803 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Upbound Group beträgt aktuell 0,00. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Upbound Group einen Umsatz von 3,992 Mrd.USD sowie ein EPS von -0,09 USD.

Redaktion finanzen.at