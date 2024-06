NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das WSFS Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WSFS Financial-Papier bei 52,06 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,209 WSFS Financial-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 822,13 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 17,79 Prozent.

Alle WSFS Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at