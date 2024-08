NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cogent Communications eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Cogent Communications-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cogent Communications-Papier investiert hätte, befänden sich nun 179,533 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2024 gerechnet (71,98 USD), wäre das Investment nun 12 922,80 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 29,23 Prozent gleich.

Der Cogent Communications-Wert an der Börse wurde auf 3,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at