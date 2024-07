NASDAQ Composite Index-Titel Enzon Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Enzon Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Enzon Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Die Enzon Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NASO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Enzon Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41 666,667 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Enzon Pharmaceuticals-Papiers auf 0,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 250,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 37,50 Prozent gesunken.

Der Enzon Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 10,77 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at