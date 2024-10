NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SKF Group (B, Fria)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.10.2014 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 139,50 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,717 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 195,45 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,11 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 40,11 Prozent vermehrt.

Der SKF Group (B, Fria)-Wert an der Börse wurde auf 90,13 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at