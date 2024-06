NCL Research Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NCL Research Financial Services lud am 29.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat NCL Research Financial Services im vergangenen Quartal 84,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 706,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NCL Research Financial Services 10,4 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,010 INR. Im Vorjahr hatte NCL Research Financial Services ebenfalls ein EPS von 0,010 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 193,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 116,29 Millionen INR, während im Vorjahr 39,62 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at