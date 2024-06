Nikkei 225-Papier Sumitomo Electric Industries-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sumitomo Electric Industries-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Sumitomo Electric Industries am 26.06.2024 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 77,00 JPY vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 54,00 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Sumitomo Electric Industries beträgt 39,00 Mrd. JPY. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Sumitomo Electric Industries-Titel via TSE bei einem Wert von 2 539,50 JPY. Der Dividendenabschlag auf den Sumitomo Electric Industries-Anteilsschein erfolgt am 27.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Sumitomo Electric Industries-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Sumitomo Electric Industries weist für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 3,28 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,95 Prozent.

Gegenüberstellung von Sumitomo Electric Industries-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Sumitomo Electric Industries via TSE 49,78 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 49,97 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Sumitomo Electric Industries

Für 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 74,60 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,94 Prozent nachlassen.

Hauptdaten der Sumitomo Electric Industries-Aktie

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Sumitomo Electric Industries steht aktuell bei 1,959 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Sumitomo Electric Industries weist aktuell ein KGV von 12,23 auf. 2024 setzte Sumitomo Electric Industries 4,403 Bio. JPY um und erzielte ein EPS von 191,98 JPY.

Redaktion finanzen.at