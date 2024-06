Nikkei 225-Wert Komatsu-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Komatsu Aktionären eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Komatsu am 19.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 167,00 JPY. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 20,14 Prozent. Alles in allem schüttet Komatsu 139,09 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 22,54 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das Komatsu-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem TSE-Handel bei 4 571,00 JPY in den Feierabend. Heute wird der Komatsu-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Komatsu-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Für das Jahr 2024 verzeichnet die Komatsu-Aktie eine Dividendenrendite von 3,78 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 4,24 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Komatsu-Kurs via TSE 22,42 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 22,52 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Komatsu

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 176,60 JPY aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 3,86 Prozent bedeuten.

Basisdaten der Komatsu-Aktie

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Komatsu beläuft sich aktuell auf 4,211 Bio. JPY. Das KGV von Komatsu beläuft sich aktuell auf 10,63. Im Jahr 2024 erzielte Komatsu einen Umsatz von 3,873 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 415,96 JPY.

Redaktion finanzen.at