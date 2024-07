Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 3,02 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 0,15 Prozent auf 131,28 Einheiten.

Der Handelstag stand im Zeichen der Wahlen in Frankreich. So konnte der rechtspopulistische Rassemblement National (RN) weder eine Mehrheit noch den ersten Platz erreichen. Aber auch mit dem erstplatzierten Linksbündnis dürfte sich die Zuversicht am Markt nicht allzu sehr gesteigert haben, da nun die Frage nach der zukünftigen Ausgabenpolitik in Frankreich offen bleibt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,13 3,25 -0,12 23 5 Jahre 2,86 2,92 -0,06 33 10 Jahre 3,02 3,04 -0,02 50 30 Jahre 3,28 3,31 -0,03 58

sto/ste