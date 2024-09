Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit leichten Zugewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel etwas gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,64 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 49 Basispunkten.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich zu Wochenbeginn überwiegend knapp im Minus. Marktbeobachter sprachen von zurückhaltenden Anlegern vor der zu erwartenden Zinssenkung in den USA - die Notenbank Fed entscheidet am Mittwochabend darüber. Am Markt sind die Annahmen nicht einheitlich: Wahrscheinlicher ist derzeit wohl eine große Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt. Einige Akteure setzen hingegen auf einen kleinen Zinsschritt von einem Viertelprozentpunkt.

"Die Fed-Entscheidung am Mittwoch wird für Volatilität sorgen", schreibt Rainer Guntermann, Anleiheexperte bei der Commerzbank. Der Markt sei gespalten, ob die Fed die Zinsen um 0,25 oder um 0,50 Prozentpunkte senke. Die Commerzbank erwarte einen kleinen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,46 2,55 -0,09 25 5 Jahre 2,32 2,34 -0,02 30 10 Jahre 2,64 2,65 -0,01 49 30 Jahre 3,03 3,05 -0,02 60

