Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Tendenz

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen haben dementsprechend ebenfalls keine eindeutige Richtung aufgewiesen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,63 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 49 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future hat leicht um 0,12 Prozent auf 134,87 Einheiten nachgegeben.

Vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch herrschte an den Märkten tendenziell Zurückhaltung. Es wird davon ausgegangen, dass die US-Notenbank die Zinsen senken wird, uneinig sind sich die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer darüber, wie stark die Senkung ausfallen wird. "Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte ist etwas weiter angestiegen und liegt nun spürbar höher als die Erwartung für einen kleinen Einstieg in die Zinswende", kommentieren die Experten der Dekabank.

In der Eurozone hat die EZB die Zinswende bereits vollzogen und die Leitzinsen bereits zwei Mal in diesem Jahr gesenkt. Nach Einschätzung des Ratsmitglieds Martins Kazaks ist die Notenbank noch nicht am Ziel angekommen. "Die Zinsen werden weiter sinken", sagte der Präsident der lettischen Zentralbank am Montagabend. Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im Oktober sei allerdings "sehr gering", sagte der lettische Notenbankpräsident Gediminas Simkus am Dienstag. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,46 2,51 -0,05 25 5 Jahre 2,33 2,31 +0,02 31 10 Jahre 2,63 2,63 0 49 30 Jahre 3,01 3,01 0 61

mha/kat