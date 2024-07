Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend etwas höher gezeigt. Die Renditen gaben dementsprechend mehrheitlich etwas nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,91 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 48 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future zeigte sich mit minus 0,05 Prozent knapp behauptet.

Ins Blickfeld rückte bereits die am Donnerstag anstehende Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung. Für die morgige Zinssitzung in Frankfurt rechnen Volkswirte damit, dass die Währungshüter an den Zinsen nicht rütteln werden. Sie gehen davon aus, dass der nächstmögliche Zeitpunkt für eine zweite Zinssenkung die Sitzung im September sein wird. Dann werden den Währungshütern zu ihren Beratungen auch neue Wirtschaftsprognosen der EZB-Ökonomen vorliegen.

Im Fokus standen zudem Inflations-Zahlen in der Eurozone. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juni in der 20-Länder-Gemeinschaft binnen Jahresfrist nur noch um 2,5 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte und damit eine erste Schätzung bestätigte. Im Mai hatte die Teuerung noch auf 2,6 Prozent zugenommen, nach 2,4 Prozent im April. Für die Europäische Zentralbank (EZB) rückt das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent damit wieder etwas näher.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,97 3,01 -0,04 19 5 Jahre 2,73 2,73 0 31 10 Jahre 2,91 2,92 -0,01 48 30 Jahre 3,18 3,20 -0,02 58

ste/spa