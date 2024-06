Österreichische Staatsanleihen nach US-Daten mit Kursgewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montagnachmittag nach enttäuschenden Stimmungsdaten aus den USA gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 8 Basispunkte auf 3,05 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 47 Basispunkten.

Auch im europäischen Umfeld stiegen die Anleihekurse. Der Euro-Bund-Future stand zuletzt um 0,57 Prozent fester bei 130,02 Punkten. Unterstützung bekamen die Anleihenkurse durch schwache Konjunkturdaten aus den USA.

So hat sich die Stimmung in der US-Industrie im Mai unerwartet eingetrübt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel von 49,2 Punkten im April auf 48,7 Punkte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet. Der Gesamtindikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb der Marke deuten auf eine wachsende Industrie hin, Werte darunter weisen auf eine Schrumpfung hin.

Am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone zur Industriestimmung bewegten die Anleihen hingegen kaum. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global verbesserte sich laut einer zweiten Schätzung im Vergleich zum Vormonat. Der Anstieg fiel jedoch etwas geringer aus als in einer ersten Erhebung ermittelt. Er signalisiert zudem weiterhin eine Schrumpfung des Sektors.

Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed sind keine wesentlichen geldpolitischen Äußerungen zu erwarten, da bereits die übliche Schweigephase vor Zinssitzungen läuft. Von der EZB wird an diesem Donnerstag eine erste Zinssenkung erwartet. Die Federal Reserve dürfte knapp eine Woche später an ihrer straffen Geldpolitik festhalten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,14 3,23 -0,09 10 5 Jahre 2,93 3,04 -0,11 31 10 Jahre 3,05 3,13 -0,08 47 30 Jahre 3,18 3,25 -0,07 46

spa/ste