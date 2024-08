Premier Starmer bekräftigt britische Unterstützung für Ukraine

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat der Ukraine zum Nationalfeiertag die dauerhafte Unterstützung seines Landes versprochen. "Meine Botschaft an alle Ukrainer, ob sie an der Front sind oder hier in ihrer zweiten Heimat im Vereinigten Königreich, ist eindeutig: Wir sind heute und für immer an Eurer Seite", sagte Starmer in einer Grußbotschaft.

Dies habe er auch im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bekräftigt, als der vor einigen Wochen in London war, sagte Starmer. Nicht nur die britische Regierung stehe hinter der Ukraine, sondern das ganze Land. "Wir sind für Euch da, solange es nötig ist." Seine Botschaft beendete der Premier mit dem ukrainischen Gruß "Slawa Ukrajini" (Ruhm der Ukraine).

London ist enger Partner von Kiew

Großbritannien ist einer der größten Unterstützer der Ukraine, die sich seit zweieinhalb Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigt. Seitdem wurden gemeinsam mit internationalen Partnern etwa 45.000 ukrainische Soldaten in Großbritannien ausgebildet, wie die Regierung in London betonte.

Der Chef des britischen Verteidigungsstabes, Tony Radakin, lobte die "heldenhafte Entschlossenheit" der ukrainischen Soldaten. "Ihre Initiative, Hartnäckigkeit und Fähigkeiten sind ein Vorbild für die britischen Streitkräfte", sagte der Admiral./bvi/DP/he