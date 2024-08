Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Börsencrash

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zum Börsencrash :

"Für die Anleger - insbesondere die Kleinaktionäre - sind dies bange Tage. Muss man doch dabei zusehen, wie das mühevoll Ersparte binnen Tagen massiv an Wert verliert. Gerade Börsenneulinge dürften sich versucht fühlen, dem Wertpapierhandel fluchtartig wieder den Rücken zuzukehren. Jetzt bloß keine kalten Füße kriegen! Rücksetzer an den Börsen gehören dazu. Wer bei der Rallye der Technologiewerte große Dollarzeichen in den Augen bekommen hat, muss verstehen, dass allzu fantastische Gewinne auch zum Teil einer Überhitzung des Marktes geschuldet sind. Der Künstlichen Intelligenz gehört gewiss die Zukunft. Doch im Moment erfordert diese Technologie vor allem große Investitionen und wirft noch nicht die traumhaften Gewinne ab, die viele sich beim Erwerb der Aktien versprochen haben. Langfristig stehen die Firmen allerdings auf soliden Beinen. Der Weg zum Profit an der Börse ist eben ein Marathon und kein Sprint."/yyzz/DP/men