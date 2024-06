Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise leicht im Plus, Brent bei 82,66 USD

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag etwas fester tendiert. Gegen 12.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,66 US-Dollar. Das waren 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,5 Prozent auf 78,38 Dollar.

In der laufenden Woche haben die Ölpreise jedoch um etwa drei Dollar zugelegt. Die Preisaufschläge wurden am Markt als Gegenbewegung zu vorherigen Verlusten gewertet. Für Belastung hatte zunächst das Vorhaben des Ölverbunds OPEC+ gesorgt, das Ölangebot künftig wieder etwas auszuweiten. Fachleute hatten damit nicht gerechnet.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 82,81 Dollar festgelegt, nach 83,03 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag fester. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.323,59 US-Dollar gehandelt. Dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent zum Vortag.

