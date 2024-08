RTS-Papier RusHydro (Federal Hydro)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RusHydro (Federal Hydro) von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in RusHydro (Federal Hydro)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die RusHydro (Federal Hydro)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,89 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 119,946 RusHydro (Federal Hydro)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 606,90 RUB, da sich der Wert einer RusHydro (Federal Hydro)-Aktie am 23.08.2024 auf 0,54 RUB belief. Das entspricht einem Minus von 39,31 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at