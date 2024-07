Scholz stellt sich Fragen der Bundestagsabgeordneten

BERLIN (dpa-AFX) - Mitten in der heißen Phase der Haushaltsverhandlungen stellt sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch (13.00 Uhr) im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Zu Beginn wird Scholz ein Statement abgeben, für das er bis zu acht Minuten Zeit hat. Danach können die Parlamentarier Fragen zu allen Themen stellen. Zu seinen laufenden Verhandlungen mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über den Bundeshaushalt 2025 wird sich Scholz wohl kaum inhaltlich einlassen. Eine Grundsatzeinigung wird frühestens am Freitag erwartet./mfi/DP/he