Scholz telefoniert mit Biden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Abend mit US-Präsident Joe Biden telefoniert. Das teilte die Bundesregierung mit. In dem Telefonat erläuterte der Präsident dem deutschen Kanzler die aktuelle Lage in den von Hurrikan "Milton" betroffenen Gebieten in den USA.

Biden hatte wegen der Bedrohung durch den Wirbelsturm seinen geplanten Besuch in Deutschland kurzfristig abgesagt. Dies sei auf "das volle Verständnis" des Bundeskanzlers gestoßen, hieß es. Beide Regierungschefs kamen überein, "angesichts der vielfältigen internationalen Herausforderungen" in engem Kontakt zu bleiben.

Biden unterstrich in einem Statement des Weißen Hauses die "anhaltende Stärke" der deutsch-amerikanischen Beziehungen und betonte die Fortsetzung der Zusammenarbeit, auch mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine gegen den Angriff Russlands./mi/DP/he