Schwacher Handel in Zürich: SMI sackt am Dienstagmittag ab

Der SMI verliert am Dienstag an Boden.

Am Dienstag notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,22 Prozent schwächer bei 11 981,80 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,421 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,657 Prozent schwächer bei 11 929,82 Punkten, nach 12 008,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 11 887,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 983,58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Wert von 11 908,24 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, bei 12 051,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der SMI mit 10 837,59 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 7,27 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 1,09 Prozent auf 4 437,00 CHF), Roche (+ 0,81 Prozent auf 262,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,49 Prozent auf 224,70 CHF), Swiss Life (+ 0,49 Prozent auf 698,60 CHF) und Holcim (+ 0,49 Prozent auf 82,86 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-2,32 Prozent auf 130,40 CHF), UBS (-1,60 Prozent auf 26,51 CHF), Sika (-0,95 Prozent auf 261,20 CHF), Alcon (-0,56 Prozent auf 81,86 CHF) und Logitech (-0,54 Prozent auf 73,18 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 722 408 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 229,506 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

