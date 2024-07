Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beginnt Handel im Minus

Der SLI notiert am Montag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 1 995,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,174 Prozent auf 1 999,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 002,59 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 993,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 997,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Stand von 1 948,08 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2024, den Stand von 1 869,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 756,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,14 Prozent. Bei 2 005,10 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 0,75 Prozent auf 10 700,00 CHF), Roche (+ 0,39 Prozent auf 255,80 CHF), Schindler (+ 0,34 Prozent auf 233,00 CHF), Swiss Re (+ 0,32 Prozent auf 111,15 CHF) und Sandoz (+ 0,29 Prozent auf 35,16 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swatch (I) (-10,52 Prozent auf 169,30 CHF), Richemont (-2,83 Prozent auf 138,95 CHF), SGS SA (-0,78 Prozent auf 81,74 CHF), Julius Bär (-0,77 Prozent auf 51,78 CHF) und Alcon (-0,73 Prozent auf 81,12 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 100 203 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,775 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,88 Prozent.

