Schwacher Wochentag in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus

Der SMI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,70 Prozent leichter bei 12 193,18 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,417 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,811 Prozent schwächer bei 12 179,23 Punkten in den Handel, nach 12 278,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 204,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 179,23 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 0,191 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.06.2024, stand der SMI noch bei 12 157,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der SMI einen Wert von 11 370,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der SMI auf 11 177,68 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,67 Prozent auf 273,40 CHF), Logitech (+ 0,50 Prozent auf 80,28 CHF), Geberit (-0,14 Prozent auf 567,40 CHF), Sika (-0,15 Prozent auf 265,50 CHF) und Givaudan (-0,27 Prozent auf 4 119,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Richemont (-2,14 Prozent auf 132,85 CHF), Novartis (-1,37 Prozent auf 94,86 CHF), UBS (-1,28 Prozent auf 27,06 CHF), Holcim (-0,63 Prozent auf 84,68 CHF) und Lonza (-0,61 Prozent auf 518,20 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 185 703 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 251,495 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at